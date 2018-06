Incidente questa mattina su via Prenestina. Divieto di transito in tratti di via Amiterno per una voragine e di via di Torrevecchia per lavori sulle condutture d'acqua. Cantieri aperti anche su via Aurelia e viale Castro Pretorio. Deviate diverse linee autobus in via Carlo Livi ed in via Guglielmo Sansoni. Per un guasto all'impianto semaforico a Porta Maggiore, la ferrovia Termini-Centocelle è limitata a Ponte Casilino. Prevista in serata in piazza Trilussa una manifestazione. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Via Aurelia, fra via Paolo III e via di Porta Pertusa, restringimento di carreggiata causa dissesto del manto stradale in direzione Centro.

Via Amiterno, fra via Sannio e via Veio, strada chiusa al traffico causa voragine.

Viale Castro Pretorio, fra il civico 125 e viale del Policlinico, restringimento di carreggiata causa lavori fino al 6 luglio.

Via di Torrevecchia, fra via Carlo Livi e via Cesare Castiglioni, strada chiusa al traffico causa lavori sulle condutture d'acqua in entrambe le direzioni.

Via Prenestina, intersezione con via Tor De' Schiavi, traffico rallentato causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici

Deviazione su via Carlo Livi e via Sebastiano Vinci per le linee bus 46-49 e 907 a causa di lavori in via di Torrevecchia.

Via Guglielmo Sansoni dopo il maltempo e l'allagamento di ieri è ancora chiusa. Lo fa sapere la Roma Tpl, che sta deviando la linea bus 437; da via di Tor Cervara, altezza via Salviati, prosegue su via Collatina e via Morandi per poi riprendere il percorso abituale.

Ferrovia Termini-Centocelle limitata a Ponte Casilino per un guasto all'impianto semaforico a Porta Maggiore. Per raggiungere Termini da Casilino è possibile utilizzare gli autobus 50-105 o i tram 5-14.

Manifestazioni ed eventi