Incidente questa mattina in piazzale Ostiense. Chiusi al traffico lo svincolo di via Pontina del Grande Raccordo Anulare per consentire l'allestimento del circuito del Campionato della Formula E ed un tratto di via Flaminia per una voragine, Sciopero di quattro ore della Roma Tpl, dalle 08:30 alle 12:30; l'agitazione non interesserà la rete Atac. Deviate le linee autobus 343 e 344 in via Recanati e la 32 in viale Tor di Quinto. Previsti disagi alla circolazione in via Saluzzo – piazza Re di Roma in serata per una manifestazione. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Via Flaminia, fra via Nicaragua e via Bevagna, strada chiusa al traffico causa voragine in entrambe le direzioni. Rallentamenti nelle ore di maggior traffico sull'area interessata dalla chiusura.

Grande Raccordo Anulare, svincolo 26 SS Via Pontina chiuso dalle 06:30 alle 12:00 per consentire le operazioni di allestimento del circuito della settima tappa del Campionato di Formula E in programma domani.

Incidente in piazzale Ostiense.

Autobus e mezzi pubblici

Oggi bus periferici a rischio per lo sciopero di quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30, che interessa i lavoratori della società Roma Tpl. L'agitazione non interesserà invece la rete Atac.

L'agitazione non interesserà invece la rete Atac. Chiusa al traffico via Recanati a causa di un problema alla rete idrica. I bus delle linee 343 e 344 in direzione di Ponte Mammolo e della stazione Nuovo Salario deviano su via Fiuminata e via Fabriano.

Per la chiusura di via Flaminia nel tratto compreso tra corso di Francia e viale Tor di Quinto, la linea 32 in diezione Saxa Rubra, da Ponte Flaminio devia per Tor di Quinto, Campo Sampiero e via Flaminia Vecchia; in direzione Risorgimento prosegue su via Tor di Quinto in direzione interna.

Manifestazioni ed eventi