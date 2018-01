Incidenti in mattinata su via Casilina, via di Boccea e fra Settebagni e l'innesto con il Grande Raccordo Anulare. Chiusi al traffico tratti di via Imperia per una voragine e di via Trofarello per dissesto del manto stradale. Oggi sciopero del trasporto pubblico dalle 08:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio diurno. Deviate a Casalotti le linee autobus 146 e 025; limitazioni anche per la 916 scuola. Possibili disagi alla circolazione in via Molise a partire dalle ore 08:00 per una manifestazione. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto.

Via Imperia, fra piazza Salerno e via Forlì, strada chiusa al traffico causa voragine.

Via Trofarello, fra i civici 22 e 26, strada chiusa al traffico causa dissesto del manto stradale.

Via Casilina, altezza via Siculiana, possibili rallentamenti causa incidente.

A1 diramazione Roma Nord, incidente fra svincolo di Settebagni e A90-GRA in direzione Grande Raccordo Anulare.

Via di Boccea, in prossimità di largo Gregorio XIII, traffico rallentato causa incidente.

Autobus e mezzi pubblici.

Oggi trasporto pubblico a rischio per uno sciopero che interesserà Atac e Roma Tpl. Dalle 8:30 alle 17:00 e poi dalle 20:00 a fine servizio diurno, saranno possibili stop su bus, tram, filobus, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Servizio regolare sulle reti di Cotral e Trenitalia.

Casalotti, dissesti a via Trofarello e cambio di percorso per le linee di bus 025 e 146. La prima, in arrivo da largo Formichi, segue l'itinerario abituale fino a via di Casalotti quindi svolta su via Santa Seconda e prosegue su via della Cellulosa. Dopo aver effettuato inversione di marcia, riprende il normale percorso ma non raggiunge il capolinea di largo Formichi. La seconda, in arrivo da Pineta Sacchetti, esegue lo stesso giro e non fa capolinea a largo Mombasiglio.La limitazione interessa anche la 916 scuola, che si ferma a piazza Ormea.

Manifestazioni ed eventi.