Divieto di transito per albero pericolante in via Tommaso Salvini e fino a domenica in via dei Crispolti per evento religioso. Restringimenti di carreggiata per lavori in via Cesare Giulio Viola, viale dell'Umanesimo e via Casilina. Senso unico alternato per lavori di potatura in via Leone IV. In via di Santa Severina è deviata la linea autobus 663 per il cedimento di un tombino sulla strada. Possibili disagi alla circolazione in giornata in piazza Santi Apostoli e piazza della Repubblica. Entrando più nel dettaglio della viabilità odierna

In auto

Via Cesare Giulio Viola, fra viale Castello della Magliana e via Carlo Veneziani, restringimento di carreggiata causa rifacimento del manto stradale e lavori di potatura fino al 20 giugno.

Via Leone IV, fra via Andrea Doria e via Ostia, senso unico alternato a causa di lavori di potatura.

Viale dell'Umanesimo, restringimento di carreggiata causa lavori su cavi interrati fino al 7 luglio.

Via dei Crispolti, fra via Diego Angeli e via Alfredo Comandini, divieto di transito causa evento religioso fino al 3 giugno.

Via Casilina, fra via Walter Tobagi e GRA, restringimento di carreggiata per rifacimento del manto stradale in entrambe le direzioni fino al 5 giugno nella fascia oraria 09:00-16:00.

Via Tommaso Salvini, fra via Luigi Bellotti Bon e piazza delle Muse, divieto di transito per albero pericolante.

Autobus e mezzi pubblici

Via Santa Severina, tra via Taurianova e largo Cirò, è stata chiusa dalla polizia locale di Roma Capitale per il cedimento di un tombino. La linea 663 è deviata; in direzione di largo Cirò, segue il normale percorso di linea fino a via Santa Severina quindi prosegue su via Taurianova e riprende l'abituale itinerario.

Manifestazioni ed eventi