in foto: Simone, il bambino morto a Ostia

Mercoledì scorso i medici avevano applicato un holter cardiaco a Simone, il bambino morto improvvisamente ieri a Ostia, per monitorare le sue condizioni cardiache. Proprio per alcuni problemi al cuore il piccolo era in cura all'ospedale Bambino Gesù. Ieri si è sentito male a scuola durante l'ora di educazione fisica. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo. L'obiettivo degli inquirenti è capire se davvero Simone potesse fare sport insieme ai suoi compagni di scuola nonostante questi problemi cardiaci che avevano spinto i medici a impiantare l'apparecchio che permette di registrare l'attività elettrica del cuore del paziente.

Simone era un paziente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù

La richiesta di soccorso da parte della scuola è arrivata alle 12.32. Alle 12 e 39 di ieri un'automedica ha raggiunto la palestra dell'istituto, dove ha trovato il piccolo paziente "privo di sensi in asistolia", cioè in arresto cardiaco. Gli operatori hanno cominciato le manovre di rianimazione cardiopolmonare che sono durate più di un'ora. Il medico ha poi richiesto l'invio di un'eliambulanza per trasportare il piccolo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e l'elicottero è atterrato alle 13,37 sul campo della Stella Polare di Ostia. Ma sia il medico dell'eliambulanza che quello dell'automedica hanno deciso che il bimbo non era pronto a un viaggio così lungo e così è stato trasferito d'urgenza al più vicino ospedale Grassi di Ostia con un'ambulanza. Al nososcomio è arrivato alle 13,47 in codice rosso ed è morto, nonostante i tentativi di rianimazione, alle 14,15. "A quanto si apprende dalla Asl Roma 3 il ragazzo risulta essere paziente dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. È stato immediatamente attivato il supporto psicologico per i famigliari ai quali vanno le sentite condoglianze per la tragica perdita", si legge in una nota dell'Ares.