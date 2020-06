in foto: Simone Draghetti scomparso

Simone Draghetti è scomparso da Villalba, frazione di Guidonia Montecelio, Comune alle porte di Roma. Trentacinque anni, operaio in un'azienda di travertino del posto, di Simone non si hanno più notizie dal 3 giugno scorso, quando è uscito di casa al mattino presto per andare al lavoro, senza telefonino né documenti, e non ha fatto più ritorno. Sono giorni di apprensione per i suoi famigliari, per sua moglie, che ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e lo stanno cercando senza sosta. I suoi cari si sono rivolti al Commissariato di Tivoli, dove hanno raccontato ai poliziotti le ore precedenti all'accaduto, per ricostruire gli ultimi momenti in cui Simone era a casa. I famigliari hanno lanciato un appello, diffuso anche attraverso i social network, con una descrizione del trentacinquenne e una sua foto, nella speranza che se qualcuno lo abbia visto li contatti.

Informazioni su Simone Draghetti scomparso da Villalba di Guidonia

Secondo le informazioni apprese, il trentacinquenne di Villalba si è allontanato dalla sua abitazione la mattina presto di mercoledì scorso per recarsi al lavoro dove sarebbe arrivato per poi scomparire, da allora la sua famiglia non ha avuto più sue notizie. Simone è alto 178 centimetri, corporatura magra, pesa circa 68 chili, ha una carnagione scura, capelli brizzolati, senza barba, occhi chiari, tatuaggi vistosi su braccia, schiena, polpacci e gambe e due orecchini sul lobo dell’orecchio sinistro. In caso qualcuno lo abbia visto, è pregato di contattare con urgenza il Commissariato di Tivoli al numero 0774/31941 o il Numero Unico di Emergenza 112.