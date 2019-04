in foto: Simone, 15 anni, ha zittito il leader di CasaPound Mauro Antonini

Simone, 15 anni, è andato verso Mauro Antonini, leader di CasaPound e gli ha detto: "Io so de Torre Maura e non so d'accordo. Quello che sta a fa lei è una leva sulla rabbia della gente. A me sto fatto che bisogna annà sempre contro la minoranza non me sta bene. Non me sta bene che no. Secondo me nessuno deve esse lasciato dietro. Né italiani, né rom, né africani, né quarsiasi tipo de persona… Io so sicuro che sì. Io non c'ho nessuna fazione politica. Io so de Tore Maura". Si è rivolto con queste parole, Simone, a chi da ieri sta protestando per l'arrivo nel quartiere romano di alcuni rom, ospiti in un centro d'accoglienza in via Codirossoni. Le proteste di alcuni cittadini del quartiere, ma anche di molti attivisti di CasaPound e Forza Nuova, hanno portato a un nuovo trasferimento per le oltre settanta persone presenti nella struttura. Il gesto coraggioso del ragazzo non è passato inosservato e la sindaca Virginia Raggi ne ha parlato così su Twitter: "Ecco i veri cittadini di TorreMaura. Grazie Simone. I giovani sono il nostro futuro. A Roma non c'è spazio per gli estremismi di Casapound e Forza Nuova".

Le proteste a Torre Maura

Ieri i pullman e i furgoncini con a bordo i rom che venivano trasferiti da Torre Maura sono stati presi a calci e a manate da molti manifestanti. Alcuni hanno intonato l'inno d'Italia e hanno fatto il saluto romano al passaggio delle vetture, altri hanno cantato cori fascisti come ‘Boia chi molla'.

Forza Nuova ha annunciato per domani, 5 aprile, una fiaccolata a Torre Maura. "Domani alle 19 saremo in piazza con saluti romani e le nostre bandiere perché Forza Nuova non chiede voti, non si nasconde e marcia per le strade per l'Italia e gli italiani. Torneremo con il popolo del quartiere, con tricolori e fiaccole, perche' Roma e' Torre Maura non mollano, resistono e si rivoltano contro il business dell'immigrazione e dei campi rom", l'annuncio di Forza Nuova.