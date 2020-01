in foto: Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Simona Izzo, suo marito Ricky Tognazzi e altri vip romani scenderanno in campo contro la realizzazione della discarica di Monte Carnevale. Su Facebook la popolare attrice ha scritto: "A Valle Galeria vorrebbero aprire una altra discarica… io, Simona Izzo, unitamente ad altri cittadini tra cui Tognazzi, Zeno, Ward, Francesco Venditti, Fiamma e Giuppy Izzo, mi batterò perché lo scempio non si perpetui: sono 50 anni che la zona è funestata dalla discarica di Malagrotta chiusa solo da qualche anno e mai bonificata…. Hanno scambiato questo quartiere per un immondezzaio. Non vogliamo essere seppelliti dai rifiuti tossici o inerti. Difendiamo la vita e per questo martedì chiediamo solidarietà per la manifestazione al Campidoglio contro questo provvedimento".

Martedì il sit in contro la discarica di Monte Carnevale

Martedì ci sarà un sit in di protesta in Campidoglio e Simona Izzo ha annunciato la sua presenza insieme ad altri vip romani. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato di cittadini "Valle Galeria Libera" ed è stata convocata per le 10 e 30. La sindaca Virginia Raggi ha scelto Valle Galeria e più precisamente il sito di Monte Carnevale per la costruzione della nuova discarica di stoccaggio dei rifiuti di Roma. Se venisse realizzata, sarebbe l'unica discarica presente sul territorio di Roma dopo la chiusura di quella di Malagrotta ad opera dell'allora sindaco Ignazio Marino.