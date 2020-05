"Una bella notizia per tutta l'Italia, che ci riempie il cuore di gioia". Queste le parole della sindaca di Roma Virginia Raggi, appresa la notizia della liberazione di Silvia Romano, la ventiquattrenne volontaria della Onlus Onlus Africa Milele attiva in progetti di sostegno all'infanzia e rapita in Kenya nel novembre del 2018. "Dopo 1 anno e mezzo di prigionia finalmente è libera e può tornare dai suoi cari" si legge sui profili social della prima cittadina. E con lei si unisce l'abbraccio della Capitale, i romani sono in festa come il resto d'Italia per il lieto evento, un faro di speranza in queste settimane di emergenza provocata dal coronavirus. Oggi pomeriggio il premier Giuseppe Conte ha reso pubblica la liberazione della giovane, che domani intorno alle ore 14 atterrerà all'aeroporto di Ciampino con un volo speciale per rientrare finalmente nel suo Paese.

Il premier Giuseppe Conte ha reso nota la notizia della liberazione di Silvia Romano nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio. Attraverso i suoi canali social Conte ha ringraziato le donne e gli uomini dell'intelligence e ha scritto: "Silvia, ti aspettiamo in Italia". La ventiquattrenne, in Kenya per conto della Onlus Africa Milele attiva in progetti di sostegno all'infanzia, da novembre 2018 era nelle mani di un gruppo armato sconosciuto, quando se ne erano perse le tracce e sembrava come se la volontaria fosse scomparsa nel nulla. La giovane sta bene e si trova si trova nell'ambasciata italiana a Mogadiscio, in attesa di salire a bordo dell'aereo che la riporterà in Italia.