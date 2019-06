in foto: Il collaudo dei nuovi filobus Atac

Silenziosi ed ecologici, sono in arrivo i nuovi filobus di Atac. A darne notizia la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha pubblicato un post su Facebook con le informazioni in merito al nuovo servizio di periferia Eur Laurentina-Tor Pagnotta, insieme a un video che mostra uno dei mezzi in funzione, che collegheranno la fermata della metro alla periferia di Roma Sud. Nella giornata di ieri, lunedì 17 giugno, è partito il pre-esercizio di Atac, gli ultimi collaudi per testare il cosiddetto corridoio della mobilità e presto i mezzi saranno pronti per il debutto. I filobus infatti, circoleranno per le strade della Capitale servendosi di una corsia riservata e protetta, destinata al transito esclusivo dei mezzi del trasporto pubblico. Come si apprende dalla prima cittadina, si tratta di un servizio che i romani aspettavano da tanto tempo, lavori che sono iniziati più di dieci anni fa.

I nuovi filobus, che si uniscono all'unica altra linea attualmente esistente a Roma, andranno in contro alle esigenze di numerosi lavoratori e residenti che li troveranno utili per spostarsi in città, per studio o per lavoro. Inoltre, si tratta di mezzi ‘silenziosi' che guardano all'ambiente, con attenzione particolare rivolta nei confronti dell‘inquinamento da smog. A differenza di autobus e auto, infatti, i filobus sono ecologici. Entusiasta dell'obiettivo raggiunto la sindaca Virginia Raggi: "Un altro cantiere bloccato che noi abbiamo fatto ripartire per garantire un collegamento diretto e rapido tra la metro e i quartieri più periferici a sud di Roma ha scritto Raggi – Tempo risparmiato per tutti, senza attese o ingorghi e una qualità dell’aria migliore grazie all’uso di mezzi elettrici".