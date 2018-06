Continuano senza sosta le ricerche di Elnur Babay, il ragazzo di 29 anni scomparoa nel pomeriggio di ieri – sabato 2 giugno – dopo essersi tuffato nel lago di Castel Gandolfo ai Castelli Romani. L'ipotesi più accreditata è che il giovane abbia avuto un malore mentre nuotava e le speranze di ritrovarlo sano e salvo sono ormai ridotte al lumicino.

L'amico sotto choc ha chiamato i soccorsi

Erano circa le 18.00 quando il 29enne, che si trovava su un pattino al centro del lago, si è lanciato in acqua senza più riemergere. In compagnia del un coetaneo di 25 anni che, disperato, ha lanciato l'allarme quando l'amico non riemerge dall'acqua del lago.

Le operazioni di ricerca nel lago di Castel Gandolfo

Quando i soccorsi sono arrivati lo hanno trovato in stato di choc e ricoverato in ospedale. Coinvolti nelle ricerche i vigili del fuoco con un gruppo di sommozzatori – nel punto in cui il ragazzo è scomparso il lago è profondo oltre cento metri – e l'elicottero Drago 57. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo d'indagine dai carabinieri della stazione di Castel Gandolfo.