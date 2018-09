Momenti di tensione e paura nella serata di ieri – mercoledì 19 settembre – alla Garbatella. Qui un uomo di 37 anni si è arrampicato sul ponte Settimia Spizzichino minacciando di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto. In forte stato d'agitazione, l'uomo si era già procurato dei tagli sulle vene dei polsi e assunto pesanti dosi di barbiturici prima di salire sul ponte di via Ostiense. Sul posto gli agenti del Commissariato Colombo che sono riusciti a intavolare un dialogo con il 37enne convincendolo a farsi avvicinare. Così, approfittando di un momento di distrazione, i poliziotti sono riusciti ad afferrarlo traendolo in salvo.

L'uomo è stato affidato dai poliziotti alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto che oltre a medicargli le ferite che si era indotto e verificare l'effetto dei medicinali ingeriti, ne hanno disposto il ricovero per verificarne le condizioni di salute mentale. Non sono note le ragioni che hanno spinto l'uomo a tentare di togliersi la vita.