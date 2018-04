Un uomo di 61 anni, Antonio C., elettricista di Sora, si è suicidato sabato sera sulla superstrada Sora – Frosinone, all'altezza del cavalcavia che si trova nel territorio di Isola del Liri. A notare il corpo dell'uomo è stato un passante, che ha visto l'auto del 61enne ferma sulla corsia d'emergenza con le luci accese. All'interno dell'abitacolo una scena raccapricciante: il 61enne era infatti decapitato di netto. È toccato ai carabinieri, alla polizia stradale e ai soccorritori del 118, intervenuti sul luogo della tragedia, capire cosa fosse accaduto, esaminando più da vicino l'auto con il corpo dilaniato e ricostruendo l'assurda dinamica della tragedia, poi riportata dal quotidiano "Il Messaggero".

Il 61enne, di cui i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avrebbe assicurato un capo di un fil di ferro a un palo della segnaletica stradale. Poi, dopo aver fatto passare il cavo dal finestrino abbassato, si sarebbe legato attorno al collo l'altra estremità. Quindi è partito a tutta velocità con l'auto, uccidendosi sul colpo. Nonostante la macchinosità del piano suicida, non sembrano esserci molti dubbi sulla dinamica dell'episodio, né sul fatto che il 61enne abbia fatto tutto da solo. Dopo il sopralluogo del magistrato di turno è stato dato il nulla osta per portare la salma del defunto all'obitorio del cimitero di Sora. Non sono chiari i motivi che hanno spinto il 61enne a compiere un gesto così estremo: nell'auto non sarebbero stati trovati bigliettini o lettere d'addio.