in foto: Immagine di repertorio

ROMA – Incidente stradale mortale nella notte a Casal Monastero, alla periferia nord-orientale della Capitale: tre auto – una Ford, una Kia e una Suzuki – si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento: nell'impatto ha purtroppo perso la vita un uomo di 52 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato niente da fare. L'incidente è avvenuto mentre le auto percorrevano via Belmonte in Sabina, strada che collega la zona di San Basilio ai Comuni di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova.

Sul posto, per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ancora poco chiara, sono arrivati gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Municipale di Roma, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso con l'aiuto degli agenti dei Gruppi Tiburtino e Casilino. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma del 52enne, che è stata trasferita all'obitorio dell'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, dove verrà effettuata l'autopsia. I conducenti delle altre due vetture, invece, sono stati sottoposti agli esami tossicologici per accertare l'eventuale presenza nel sangue di alcool o droghe.