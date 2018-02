Questa mattina a Roma si fa fatica a rimanere in piedi. Molti marciapiedi sono infatti ricoperti da lastre di ghiaccio e le cadute sono tantissime. "Nei pronto soccorso della capitale si registra una abnorme crescita di accessi per traumi subiti dai cittadini a causa del ghiaccio che ricopre le strade e che provoca scivoloni spesso con conseguenze fisiche per gli utenti", denuncia il Codacons. Negli ospedali si registra un 50 per cento di accessi proprio per cadute in strada, rispetto alla consueta media del 20 per cento.

"Proprio a seguito di tale situazione di emergenza abbiamo deciso di intervenire in soccorso dei romani, offrendo visite fisioterapiche gratuite a tutti coloro che hanno subito danni fisici da caduta. L'associazione, in accordo col gruppo "Farmacie Mazzini" di Roma, ha istituito un numero verde 800.582493 attraverso il quale è possibile prenotare in modo del tutto gratuito visite fisioterapiche per verificare conseguenze di traumi da caduta e terapie da seguire", si legge nella nota diffusa dal Codacons. "Il Comune deve intervenire per liberare strade e marciapiedi dal ghiaccio, garantendo l'incolumità degli utenti. Vogliamo sapere dove sia stato sparso il sale e in quale quantità, perché al momento gli interventi in tal senso non appaiono sufficienti. Siamo pronti a fornire anche assistenza legale a quei cittadini che hanno subito lesioni fisiche a causa del ghiaccio non rimosso dall'asfalto, intentando cause di risarcimento danni contro l'amministrazione capitolina", ha dichiarato il presidente Carlo Rienzi.

Intanto secondo quanto si apprende, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via dei Prati Fiscali per una grossa lastra che si sta distaccando dal quinto piano di un palazzo. A piazzale Prenestino, invece, riferisce l'Ansa, ci sarebbero delle stalattiti che starebbero per cadere dalla sopraelevata. Problemi anche in Piazza dei Prati Degli Strozzi, sempre quartiere Prati, chiusa al traffico a causa di causa lastre di ghiaccio fra via Giuseppe Palumbo e via Prevesa".