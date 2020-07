in foto: L’auto distrutta nell’impatto su via Prenestina Vecchia

Un grave incidente è avvenuto nella notte su via Prenestina Vecchia, nell'hinterland est della capitale. Era circa l'una e mezzo di oggi – sabato 4 luglio – quando un uomo, alla guida di una Renault Clio, ha perso il controllo della vettura per cause ancora da chiarire. L'automobile è finita fuori strada terminando la sua corsa schiantandosi contro un albero al lato della carreggiata. L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al trentasettenne che è morto sul colpo.

Estratto dalle lamiere senza vita l'uomo è morto sul colpo

Sul posto sono giunti i vigli del fuoco del distaccamento di Palestrina che hanno estratto il corpo dalle lamiere e successivamente rimosso la vettura, la cui parte anteriore appare completamente distrutta nell'impatto. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo e la salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata dove, come di consueto in questi casi, sarà eseguita l'autopsia. La strada è stata chiusa dai carabinieri della stazione locale il tempo necessario dei rilievi e della messa in sicurezza della sede stradale.

A perdere la vita un 37enne di Palestrina

Ancora non sono note le generalità dell'uomo rimasto ucciso, ma sole le iniziali A.R. Da quanto si apprende era però residente a Palestrina e quando ha perso il controllo dell'auto stava rientrando a casa. Se le cause dell'incidente sono ancora tutte da chiarire, l'alta velocità potrebbe essere la causa o la concausa fatale.