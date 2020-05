in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale intorno alle 17 di oggi, mercoledì 20 maggio, in via Ascari, nei pressi di via dell'Automobilismo, zona sud di Roma. Stando a quanto ricostruito, un uomo di 66 anni alla guida di un'automobile si è scontrato contro un palo della luce ed è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del XI Gruppo Tintoretto.

Un malore improvviso, l'ipotesi più probabile

Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente, ma l'ipotesi più probabile per il momento è che l'uomo abbia accusato un malore improvviso che lo ha portato a sbandare e a schiantarsi contro il palo dell'illuminazione. Secondo i vigili urbani non risultano coinvolte altre automobili o persone nell'incidente. Sul posto sarebbero intervenute altre pattuglie della polizia locale per mettere in sicurezza l'area e gestire la viabilità nel quartiere. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente della vettura, morto, come detto, praticamente sul colpo in seguito al violentissimo impatto contro il palo. Sono stati contattati anche i tecnici di Acea per il ripristino dell'illuminazione. L'identità della vittima, per il momento, non è stata ancora diffusa dalle forze dell'ordine. Si conosce solo la sua età, 66 anni, e il fatto che si tratta di un uomo. L'incidente si è verificato alle 17 di oggi non ha visto coinvolti altri mezzi.