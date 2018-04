in foto: Foto via Facebook

Alessandro Aureli, 28 anni, è morto in un incidente stradale nella mattina di ieri, domenica 8 aprile, su via Tiburtina Valeria all'altezza del chilometro 35. Il giovane ingegnere ha perso il controllo della sua moto per cause ancora da chiarire, schiantandosi contro il guardrail per cadere poi rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo all'ospedale San Giovani di Tivoli. Purtroppo però la corsa in ospedale è stata inutile, per Alessandro non ci stava già più nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

Alessandro era un giovane ingegnere informatico di Tivoli, con la passione per la moto. In sella alla sua Ducati compiva regolarmente gite e viaggi da solo o in compagnia. La strada è stata chiusa per consentire alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi del caso, da quanto si apprende non sono rimaste coinvolte altre persone o altri mezzi.