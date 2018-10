in foto: La grandinata di ieri notte

Strattoni, poi pugni, insulti, vetri rotti, bottiglie lanciate e spaccate contro i vetri del locale. Ieri sera il proprietario di una pizzeria nei pressi della stazione Tiburtina di Roma è stato aggredito da tre persone, migranti secondo l'uomo, che si stavano riparando dalla violenta grandinata di ieri sera sotto la tettoia del suo locale. Poi, sempre stando al racconto del titolare, si sarebbero seduti ai tavolini sotto la tettoia e avrebbero cominciato a bere birra comprata però altrove. Quando il proprietario li ha inviati ad andarsene per fare spazio ad alcuni clienti, loro avrebbero reagito e l'avrebbero strattonato. Medicato in ospedale, è stato dimesso con dieci giorni di prognosi per alcune contusioni. I carabinieri, avvertiti dal proprietario della pizzeria, hanno trovato due motorini per terra e una bottiglia spaccata contro il locale. Le indagini proseguono per accertare le responsabilità.