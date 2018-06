Scene di inaudita violenza quelle che si sono registrate ieri sera a Roma, in via Paride Stefanini, tra l'Eur e il Torrino, dove un uomo di 31 anni di origini brasiliane è stato arrestato dai carabinieri. All'interno di un fast food di sua proprietà il 31enne ha dapprima minacciato di morte e ha poi aggredito un uomo anziano di 71 anni che si rifiutava di pagargli la cena: il 71enne è stato dapprima colpito con alcuni cocci di bottiglia e poi investito dalla fiammata di un "lanciafiamme" artigianale, che il 31enne ha ricreato utilizzando una bomboletta spray e un accendino.

Sul posto, dietro segnalazione, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno immediatamente bloccato e messo in manette il protagonista della vile aggressione. L'anziano è invece stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, dove gli sono state riscontrate numerose ferite al volto e al collo: non sarebbe in pericolo di vita. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Regina Coeli.