Incidente sulla via Pontina che coinvolge un'autocisterna carica di gpl, circa 40mila litri di Gas propano liquido usato per cucina e riscaldamento. Il mezzo pesante, per cause ancora da accertare, ha sbandato ed è finito contro il new jersey che delimita la careggiata. Coinvolta, come si vede nella fotografia scattata dai vigili del fuoco, anche un'autovettura. Non sono state diffuse per ora informazioni sulle condizioni di salute dei conducenti dei due mezzi che tuttavia non sarebbero in pericolo di vita. Coinvolta anche una autoambulanza.

A causa dell'incidente via Pontina è stata chiusa all'altezza di castel di Decima in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Roma con l'ausilio del nucleo NBCR, carro travasi e autogru. La Pontina resterà chiusa per l'intera giornata di oggi per consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza della strada. L'autocisterna, stando a quanto si apprende, conteneva circa 40mila litri di gpl. L'incidente è avvenuto precisamente al chilometro 18.100 della via Pontina. Uscite obbligatorie a Castel di Decima in direzione sud e a Pratica di mare in direzione nord. Su Twitter Astral comunica: "Incidente direzione #Roma camion cisterna di traverso, carreggiata chiusa".