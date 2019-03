in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente è avvenuto nella giornata di oggi – domenica 31 marzo – a Civitella San Paolo, in località Cava dei Sassi alle porte di Roma. Qui un uomo di quarantadue anni ha perso la vita, schiacciato dal ribaltamento del trattore che stava guidando su di un terreno agricolo di sua proprietà. Quando è scattato l'allarme erano circa le 12.30, a chiamare i soccorsi l'anziano padre dell'uomo, che ha visto morire il figlio davanti ai suoi occhi. Soccorso dal personale sanitario del 118, l'uomo è stato estratto da sotto il mezzo agricolo e trasportato d'urgenza in ospedale: troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente, è morto poco dopo il ricovero nonostante gli sforzi dei medici. Sul posto i carabinieri della stazione di Torrita Tiberina che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente.