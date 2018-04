Si è presentato negli uffici del commissariato Borgo della Polizia di Stato, a Roma, dichiarando di non ricordare nulla, né come si chiamasse né come fosse arrivato nella Capitale, né da dove provenisse. L'uomo, anziano, si è presentato ai poliziotti in buone condizioni di salute ma sprovvisto di qualsivoglia documento che ne permettesse l'identificazione. Accompagnato nel più vicino ospedale per essere sottoposto ad una visita medica, i sanitari gli hanno riscontrato problemi di memoria. I poliziotti si sono subito adoperati per identificarlo e riuscire a risalire alla sua storia.

Grazie ad un cellulare che aveva con sé, risalendo alle ultime telefonate, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a scoprire che si trattava di un cittadino italiano di 76 anni la cui scomparsa era stata segnalata ai carabinieri di Taranto, in Puglia, lo scorso giovedì. Indagini più approfondite hanno permesso ai poliziotti di rintracciare alcuni parenti dell'anziano che vivono nella Capitale, ai quali il 76enne è stato affidato. Non è ancora stato reso noto come l'uomo, dalla Puglia, abbia raggiunto Roma.