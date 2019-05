Il regista statunitense Terrence Frederick Malick ha vissuto degli attimi concitati, con sua moglie era stata data per dispersa nelle strade di Roma. La donna, 77enne e non vedente, si era allontanata per qualche ora con il suo cane, un cucciolo di labrador. La moglie di Malick si era smarrita nella zona del Pinciano insieme all'animale, fino a quando il marito non è accorto della sua perdurante assenza. L'uomo ha allertato immediatamente le forze dell'ordine, chiedendo di aiutarlo nelle ricerche che stava già compiendo da un po' di tempo. La Polizia di Stato della Sezione Sicurezza dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha diramato le prime note di ricerca, utilizzando anche le foto della 77enne, fino a quando dopo alcune ricerche l'hanno rintracciata insieme al suo cane in via Campania, vicino a via Vittorio Veneto. La donna è stata riaccompagnata nell'albergo dove si trovava il marito, che ha potuto riabbracciare sua moglie e il labrador dopo tanto spavento.

L'uomo ha tirato un sospiro di sollievo, con il 76enne che stava trascorrendo una vacanza nella Città Eterna e che si è ritrovato a cercare sua moglie, fortunatamente illesa. Malick si è reso protagonista nel mondo del cinema per una serie di trofei che l'hanno incoronato come uno dei migliori registi al mondo. Vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2011 per "The Tree of Life" e detentore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino per "La sottile linea rossa", Malick è stato candidato per tre volte all'Oscar e per due volta al Leone d'Oro a Venezia.