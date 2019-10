in foto: Immagine di repertorio

Brutta avventura per un uomo di 50 anni che si è lanciato attorno alle 13.00 di ieri – venerdì 18 ottobre – con il parapendio dall'altezza di 1800 metri a Campo Staffi, nel comune di Filettino in provincia di Frosinone. A Campo Staffi si trova anche un impianto sciistico che diventa meta di molti amanti di parapendio in bassa stagione. L'uomo, appassionato di parapendio e da quanto si apprende molto esperto, era arrivato in mattinata dalla provincia dell'Aquila dove risiede alla ricerca di un luogo adatto per alzarsi in volo. Ma subito dopo essersi librato in aria ha perso il controllo del parapendio, secondo quando ricostruito per la chiusura della vela, precipitando su di un costone di roccia fortunatamente senza conseguenze irreparabili.

Operazioni di soccorso e il trasferimento in elicottero a Roma

Gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio sono così intervenuti per prestare soccorso all'uomo. Raggiunto il 50enne hanno chiesto l'intervento di un'eliambulanza del 118 con a bordo personale medico. Nonostante le difficoltà dovute al terreno impervio e alla quota, l'uomo ferito è stato trasferito al Policlinico Agostino Gemelli dove è stato ricoverato con diverse fratture e lesioni. Le sue condizioni non sono a quanto si apprende gravi.