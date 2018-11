Brutto infortunio sul lavoro in una pizzeria di via del Teatro Pace, al centro di Roma. Un uomo di 45 anni è rimasto incastrato con una mano nell'impastatrice. Soccorso, è stato portato in ospedale in codice giallo. Sul posto vigili del fuoco, polizia e 118. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, sulla quale indagheranno le forze dell'ordine.