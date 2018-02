Momenti di panico al Torrino oggi. Nel quartiere alla periferia Sud di Roma, un uomo di si è tolto la vita lanciandosi dall'ottavo piano di un palazzo e precipitando nel vuoto fino a schiantarsi tra le auto e i passanti. Il palazzo infatti affaccia su un parcheggio in via Fiume Bianco molto trafficato a quell'ora, e solo per un caso il gesto dell'uomo non ha coinvolto altre persone.

La notizia è riportata dal quotidiano il Messaggero, che racconta anche come il 40enne da due giorni fosse scomparso di casa, tanto che la madre aveva presentato formale denuncia di scomparsa di persone presso gli uffici di polizia. Le forze dell'ordine hanno aperto un fascicolo per appurare la dinamica della morte e, come da prassi, sul corpo sarà eseguito l'esame autoptico, ma non ci sarebbero al momento elementi per far pensare a una dinamica diversa da quella del gesto volontario.