Un uomo romano di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma questa mattina, all’alba: è accusato di aver commesso una rapina in una abitazione, a settembre, dopo essersi spacciato per un poliziotto. L’uomo, con precedenti, è stato arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Roma su richiesta della procura della repubblica capitolina.

I carabinieri della stazione di via In Selci hanno scoperto, in seguito alle indagini, cosa è avvenuto quando l’uomo in pieno giorno entrò in casa di un cittadino tunisino, nel quartiere di San Basilio. Il 35enne, insieme a un’altra persona non ancora identificata, si è presentato come poliziotto, fingendo una perquisizione nella casa della vittima.

Una volta entrati all’interno dell’appartamento, i due hanno immobilizzato la vittima con tanto di manette. Uno dei due gli puntava alla testa una pistola mentre l’altro cercava il miglior bottino possibile in casa, riuscendo a portar via una somma di 17mila euro in contanti. I due finti poliziotti si sono quindi allontanati senza giustificare in alcun modo quell’azione spacciata per un’operazione di polizia. La vittima ha quindi capito che era avvenuta una rapina e ha allertato il 112.

In seguito alle indagini, portate aventi anche con la testimonianza di alcuni coinquilini della vittima, ha portato all’individuazione – anche grazie al riconoscimento attraverso una foto di uno dei due malviventi – della persona che è stata poi arrestata e portata nel carcere di Regina Coeli, dove è in attesa di essere interrogato dall’autorità giudiziaria.