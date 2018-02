Brutta disavventura per una ragazza che, dopo aver conosciuto un coetaneo su Facebook e averci chattato per diverse settimane, ha deciso di passare da una relazione virtuale ad un appuntamento vero e proprio per conoscersi. Ma purtroppo per lei quel ragazzo, che sembrava così premuroso e pieno di attenzioni quando ci parlava via social network, si è dimostrato essere solo un malintenzionato.

Dopo che la ragazza aveva chiarito di non volere per il momento una relazione con lui al termine dell'appuntamento, il ragazzo l'ha aspettata sotto casa rubandogli il cellulare e chiedendole 300 euro per restituirle il telefono. Il classico "cavallo di ritorno" in chiave 2.0 questa volta. Purtroppo per lui il 27enne romano invece della giovane conosciuta online, all'appuntamento per lo scambio in un bar di piazzale della Radio si è trovato di fronte gli agenti del commissariato San Paolo a cui si era rivolta la ragazza derubata. Identificato è stato arrestato.