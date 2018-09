in foto: La voragine che si è aperta ad Acilia

In via dei Monti di San Paolo (all'altezza del civico 43) ad Acilia, Roma, si è aperta una voragine, forse causata da alcuni problemi alla rete fognaria. I cittadini del Comitato Acilia Nord segnalano di aver chiesto l'intervento di Acea Ato2 per un malfunzionamento all'impianto fognario in data 26 agosto. "Il personale della società è intervenuto in più riprese, sollecitato da codesto Comitato, riscontrando con video ispezioni varie ostruzioni con presunti cedimenti strutturali che ad oggi, non sono ancora stati risolti. Purtroppo in data odierna, si è aperta una voragine su Via dei Monti di S. Paolo, 43 (vedi foto allegate). E' stato richiesto l'intervento della Polizia Municipale di Roma Capitale e dei Vigili del Fuoco che hanno determinato la chiusura della strada. Contestualmente è stata aperta una nuova segnalazione ad Acea Ato2 con n° 411764998, siamo in attesa dell'intervento per capire se riconducibile alla problematica di cui sopra, da loro evidenziata all'altezza di Via G. Franzoni. L'eventuale riparazione e ripristino, richiederà alcuni giorni che causerà seri disagi a tutta la Cittadinanza ed esercizi commerciali. Sarà nostra cura chiedere eventualmente spiegazioni ad Acea Ato2 per il ritardato intervento risolutivo alla prima segnalazione, che avrebbe potuto evitare tutto ciò".

Problemi alla viabilità

La voragine sta creando problemi alla viabilità in tutto il quartiere di Acilia. Informa ancora il Comitato Acilia Nord 2018: "Avviso per gli abitanti di Acilia nord: evitate di percorrere in macchina Via dei Monti di San Paolo, tra Via Arsenio Poppi e Via Nerucci è stata chiusa per una voragine. Abbiamo segnalato al Comando dei vigili Roma Municipio X la necessità di segnalare la chiusura prima del blocco e di mandare un presidio onde evitare blocchi del traffico causa mezzi pesanti che devono passare per rifornire i negozi. Alle 6.30 era già caos".