in foto: Ciro Imparato.

Tragedia a Latina durante la locale Mezza Maratona, dove un podista è morto per un malore improvviso. Ciro Imparato, 48 anni, che viveva nella piccola cittadina di Borgo Montenero, tra Terracina e San Felice Circeo, aveva partecipato all'evento quando, dopo aver percorso i ventuno chilometri previsti, si è improvvisamente accasciato a terra davanti agli occhi dei presenti. Nonostante i soccorsi immediati da parte del personale medico presente sul posto e la corsa all'ospedale di Latina in ambulanza, alla fine per lui non c'è stato nulla da fare.

La morte del podista pontino ha gettato nello sconforto parenti e amici: non era un maratoneta alle prime armi, ed anzi aveva imboccato questa strada dopo aver giocato a calcio, altra sua grande passione. Conosciutissimo in zona e nel mondo podistico, in tanti hanno voluto commemorarlo una volta che la notizia del suo decesso era diventata di pubblico dominio. Tra i vari messaggi di cordoglio per Ciro Imparato, c'è quello del Comitato Territoriale Uisp di Latina, che in una nota ha espresso "profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del suo tesserato Ciro Imparato. Ciro era un componente della nostra famiglia. Un amico di tutti, apprezzato per la sua passione e la sua simpatia. Lascerà un vuoto incolmabile in ognuno di noi. A nome di tutti i tesserati e dei vertici nazionali e regionali dell’Uisp siamo vicini ai suoi cari, alla sua compagna Daniela e alla Podistica Pontinia, la sua società".

Il mondo podistico piange così un'altra morte dopo quella avvenuta sempre oggi, ma a Pisa, dove un poliziotto di 37 anni, Ryan Tonna, di nazionalità maltese e in servizio nella Squadra Antidroga del corpo di polizia di Malta, è morto mentre pranzava dopo circa due ore dalla conclusione del percorso di 21 km della mezza maratona della Cetilar Maratona.