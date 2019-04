in foto: Immagine di repertorio

Gli agenti della Squadra Mobile di Roma hanno eseguito questa mattina dieci ordinanze di custodia cautelare in carcere. Nel mirino delle indagini è finita un'organizzazione dedita al racket e all'usura, attività documentate nel corse dell'inchiesta portata avanti dal Pool Reati contro il Patrimonio della Procura della Repubblica di Roma, che dopo aver documentato una serie di reati e ricostruito l'organigramma dell'organizzazione, ha chiesto e ottenuto l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari. Gli arrestati operavano nei quartieri romani di Montesacro e Centocelle, ma anche nell'hinterland nella zona di Anzio e Tivoli, dove sono in corso perquisizioni. Tutti devono rispondere a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, usura, estorsione, esercizio abusivo del credito. Una conferenza stampa è prevista alle 11. 00 in procura per dare ulteriori comunicazione sulle risultanze investigative.