Quindici persone identificate e allontanate, da questa sera alla ricerca di un tetto da mettere sopra alla loro testa. E poi baracche, suppellettili e rifiuti vari rimossi. Questo il bilancio di un'operazione della polizia locale di Roma Capitale, intervenuta questa mattina in via Isacco Newton, all'altezza di via Albarese. Gli agenti del Gruppo XI Marconi, con la collaborazione di personale e mezzi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale, sono intervenuti in un'area di proprietà della stessa Ater che era stata occupata abusivamente da almeno 15 persone, tutte di nazionalità romena. Gli occupanti ne avevano fatto la propria casa, realizzandovi baracche di fortuna in cui si viveva in condizioni igieniche precarie, con pericoli anche per quanto riguarda la sicurezza: in giro c'erano diverse bombole di gas che venivano utilizzate per cucinare.

Nessuno degli occupanti ha accettato assistenza

Gli occupanti che sono stati sorpresi nell'area dagli agenti sono otto donne e sette uomini. Va detto che nessuno di loro, secondo quanto riportato dai vigili della Capitale, ha accettato l'assistenza alloggiativa offerta dal Comune. Gli occupanti abusivi, dopo essere stati identificati, sono stati dunque allontanati: è molto probabile che adesso cercheranno una nuova area in cui fermarsi. Nel frattempo della loro vecchia "casa" non resta più nulla: le baracche sono state rimosse, mentre suppellettili e una grande quantità di rifiuti sono stati portati in discarica.