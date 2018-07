Voleva lasciare un segno indelebile del suo passaggio nella Capitale così, ha pensato bene di sfregiare la parete del Colosseo. Un turista è stato sorpreso dai carabinieri mentre era intento a incidere l'iniziale del proprio nome con un oggetto tagliente. L'intervento è scaturito dai servizi di controllo preventivi messi in campo dai carabinieri di Roma, in particolare, nella zona dei Fori Imperiali. I militari di Piazza Venezia e della Compagnia Speciale hanno denunciato l'autore del gesto: si tratta di un cittadino brasiliano di 17 anni, nei suoi confronti è scattata l'accusa di danneggiamento aggravato. È l'ennesimo turista che rinuncia ai souvenir e pretende di lasciare la sua firma sui monumenti antichi di Roma, museo a cielo aperto. Vari i precedenti, tra i quali quello che risale ad aprile 2017 quando un uomo di 55 anni ha inciso le iniziali della moglie e della figlia su uno pilastro, o quando vandali in azione hanno scritto "morte" con la vernice spray.

Ruba la borsa a una turista vicino al Colosseo: arrestato 50enne

Poco dopo la denuncia al giovane turista brasiliano, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato un cittadino tunisino di 50 anni, presente nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. L'uomo aveva appena rubato la borsa che una turista, impegnata a immortalarsi in una foto con sfondo Colosseo, aveva appoggiato momentaneamente su un vicino muretto. La borsa, contenete soldi e oggetti personali è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria, mentre il ladro è stato trattenuto in caserma in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.