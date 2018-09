in foto: Il pupazzo impiccato davanti alla sede del Pd di ponte Milvio

"Ecco la sorpresina che si sono trovati stamattina i ragazzi della sezione Pd di Ponte Milvio: un pupazzo impiccato e striscioni runici. Questa è l'aria che tira. Solidarietà e sempre maggiore determinazione, senza paura" è la denuncia su Twitter di Filippo Senesi, deputato Pd che ha commentato quanto accaduto questa notte. Si tratta dell'ennesimo sfregio a una sede del Pd che questa volta ha colpito la zona di Roma nord, in via della Farnesina 37. Un pupazzo impiccato al cancello, con un tricolore al collo è l'immagine che si sono trovati davanti questa mattina attivisti e passanti. Sullo striscione si accusa il Pd di essere complice di fatti accaduti: "Omicidi, stupri, degrado di stampo allogeno. Voi, complici e mandanti". La firma, secondo quanto appare sulla parete, è quella di un gruppo di estrema destra.

Sfregio alla sede del Pd di Ponte Milvio

Non si è fatta attendere la risposta i membri del Pd che hanno commentato su Facebook l'atto vandalico: "Quale scopo dovrebbe avere imbrattare una sezione? Mettere paura? Fermare l'azione politica? Affermare la superiorità? – e continuano – Ci dispiace ma tanto non riuscirete mai in nessuna di queste! Noi andremo avanti, sempre!" Poi, l'appello ai cittadini: "Appuntamento per la pulizia della sezione oggi dalle ore 18.30. Siete tutti invitati a partecipare".