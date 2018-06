Una baby ladra di soli 14 anni è stata fermata dopo aver sfilato un portafoglio con dentro 3000 euro in contanti, documenti e carte di credito, a una turista di nazionalità australiana di 52 anni, in viaggio di piacere nella capitale. La ragazzina, che aveva messo a segno un colpo decisamente fortunato, stava per riuscire a dileguarsi, ma per sua sfortuna è stata individuata e fermata dai carabinieri della Stazione Roma Trastevere, dopo essere scesa alla fermata di Circonvallazione Gianicolense.

A dare l'allarme la stessa signora derubata che, resasi conto di non avere più il portafoglio, ha visto la minore allontanarsi e ha chiamato il 112 descrivendo la sospetta ladra. La 14enne, che ora è accusata di furto aggravato, è stata portata al Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli, dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da quanto reso noto dai carabinieri che hanno effettuato il fermo dalla minore non è la prima volta che la 14enne veniva fermata in flagranza di reato per furto.