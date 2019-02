in foto: Musei gratis a Roma

In programma da martedì 5 a domenica 10 marzo 2019 la Settimana dei Musei, sei giorni di aperture gratis nei musei statali in tutta Italia. Questa la lista dei 66 musei da visitare a Roma in provincia. Ci sono il Colosseo e i Fori Imperiali, ovviamente, le meravigliose Villa D'Este e Villa Adriana a Tivoli, gli scavi di Ostia Antica e la Domus Aurea. Ma la settimana dei musei gratis sarà anche l'occasione per scoprire alcuni monumenti e musei nuovi e sorprendenti: dai monasteri benedettini di Subiaco al Museo di Palazzo Venezia a Roma o al Museo di Castel Sant'Angelo. Oppure ancora tutti i monumenti che si trovano all'interno del Parco dell'Appia Antica, come il Mausoleo di Cecilia Metella.

I musei di Roma e provincia dove si entra gratis dal 5 al 10 marzo

Questa la lista dei musei dove sarà possibile entrare gratis nella ‘Settimana dei Musei' dal 5 al 10 marzo. (Chi ha meno di 18 anni entra sempre gratis. Chi ha dai 18 ai 25 anni paga sempre, nei giorni di ingresso a pagamento, un biglietto al costo di 2 euro).