Roma, trovati due pitoni di 3 metri gettati in un sacco in via del Ciclismo

In due sacchi di juta abbandonati sul ciglio della strada qualcosa si muove. I carabinieri, allertati da un passante, scoprono all’interno degli involucri, due grossi pitoni asiatici di circa 3 metri di lunghezza. I rettili erano in buona salute e sono stati affidati al Bioparco di Roma. I militari hanno avviato accertamenti per risalire all’autore dell’abbandono.