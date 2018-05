in foto: Sergio Pirozzi, sindaco dimissionario di Amatrice (Rieti)

Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi lascerà il suo incarico a favore dell'attuale vicesindaco Filippo Palombini. La carica di consigliere regionale (Pirozzi era candidato presidente alle scorse regionali del Lazio ed è stato eletto consigliere) non è compatibile con la carica di sindaco e così il primo cittadino del comune reatino ha scelto di lasciare al suo vice. "Rivendico tutto il lavoro fatto in questi mesi, a cominciare dalla scelta di aver puntato tutto su scuola e socialità. Domani inaugureremo il campo di calcio frutto della solidarietà degli italiani. A settembre sarà pronta la scuola definitiva, realizzata con i fondi della Ferrari. Nel luglio scorso il segno della ripartenza fu l'apertura del Polo del Gusto. Senza questo Amatrice sarebbe stata solo casette provvisorie", ha detto Pirozzi parlando ai microfoni della radio locale Radiomondo. Pirozzi è diventato un personaggio nazionale dopo le fortissime scosse di terremoto che tra 2016 e 2017 hanno letteralmente raso al suolo il territorio di Amatrice e in generale gran parte del Reatino.

Sempre a Radiomondo il sindaco ha commentato l'operato del nuovo Commissario alla Ricostruzione, Paola De Micheli, che, secondo Pirozzi, "si è vista davvero poco. Diversa era la situazione con Vasco Errani, con il quale non nego di aver avuto un rapporto particolare. E' stato l'unico comunista con cui sono andato d'accordo. Errani – ha aggiunto Pirozzi – si è visto, prima ancora di essere Commissario, come l'uomo che è stato presidente di Regione e rappresentante delle Istituzioni. Cose che ora, probabilmente, non si vedono più. In questo modo sarà difficile vedere la luce in fondo al tunnel. La stragrande maggioranza di quello che finora è stato fatto ad Amatrice lo si deve al mondo della solidarietà".