in foto: Sergio Picotti, 79 anni, scomparso a Selva Candida, Roma

Sergio Picotti, 79 anni, è scomparso ieri a Roma. Era vestito con una giacca di pelle marrone scuro, pantaloni grigio scuro e indossava un cappello blu, Con sé aveva i documenti di identità. Cammina lentamente, parla in modo poco chiaro e, stando quanto comuinicato dalla famiglia, segue terapia con Seroquel per demenza senile derivata da morbo di Alzheimer. Parla in modo poco chiaro.

L'anziano vive a Selva Candida, nel quartiere Casalotti di a Roma. E' scomparso intorno alle 8 del mattino dopo essere uscito di casa.

L'uomo, si legge sul sito della trasmissione di Rai Tre ‘Chi l'ha visto?', "l'uomo sta attraversando un periodo di difficoltà e ha bisogno urgente dei farmaci per la sua terapia quotidiana. Potrebbe non avere contezza di sè".

Oggi, 29 dicembre, il figlio, Paolo Picotti, ha annunciato su Facebook che suo padre ancora non è stato trovato: "Ancora non abbiamo trovato papà. Grazie a tutti gli amici che ci stanno sostenendo e aiutando. Non ci arrendiamo, continua la nostra ricerca su Roma".