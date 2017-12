Dopo due anni, la salma di Serena Mollicone è rientrata ad Arce, il suo paese d'origine. Il corpo era rimasto per tutto questo tempo all'Istituto di Medicina Legale di Milano per gli accertamenti richiesti dalla Procura di Cassino, che indaga sul suo omicidio avvenuto nel 2001, quando aveva appena diciotto anni. La morte della giovane è ancora oggi lontana dall'avere un colpevole: il suo corpo fu ritrovato all'inizio di giugno 2001 a pochi chilometri da Arce, nel boschetto di Anitrella.

La salma sarebbe dovuta arrivare per le 15.30, ma a causa di un incidente e del traffico intenso sull'A1 dovuto alle partenze per il Natale, non è giunta prima delle cinque e mezzo, con due ore di ritardo. Tante le persone in attesa ad Arce: la salma ha fatto sosta davanti alla Grotta della Madonna di Lourdes, prima di raggiungere la chiesa del paese, dove si svolge la cerimonia religiosa, che si è svolta alla presenza di centinaia di persone. Terminata la messa, la salma è stata trasferita nel cimitero di Rocca d'Arce.