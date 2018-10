in foto: Immagine di repertorio

Paura all'interno dell'ambasciata del Benin in via XX Settembre, al centro di Roma. Come riporta il Corriere della Sera, ieri pomeriggio martedì 9 ottobre, due persone di 29 e 21 anni si sono presentate in un ufficio della delegazione diplomatica per ritirare il passaporto e la carta consolare che avevano richiesto alcuni giorni fa. Alla risposta di un dipendente che i documenti non erano ancora pronti perché non erano trascorsi i tempi tecnici necessari, sono andati su tutte le furie insultando l’impiegato che è stato poi anche aggredito. I due originari del Paese dell'Africa Occidentale, hanno picchiato gli impiegati poi, hanno danneggiato con calci e pugni l'interno dell'edificio.

Non contenti e decisi a non andarsene per ottenere quello che volevano, hanno bloccato le porte con le sedie sequestrando i dipendenti dell’ambasciata, impedendo loro di uscire. Lo stesso ambasciatore si è precipitato sul posto e ha chiamato la polizia. Gli agenti delle volanti, con la sua autorizzazione, sono entrati in ambasciata e dopo aver forzato le porte hanno liberato gli ostaggi e arrestato i due per sequestro di persona.