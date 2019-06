in foto: Music Inn Disco Pub – foto Facebook

Il tribunale di Roma ha disposto il sequestro e la chiusura del disco pub Music Inn, che si trova in largo dei Fiorentini, a pochi metri dal lungotevere dei Sangallo, da via Giulia e da Corso Vittorio Emanuele II, nel cuore della Capitale. In seguito ai numerosi esposti arrivati ai carabinieri e presentati dai residenti, il gip ha disposto un sequestro preventivo del locale e nella serata di ieri i carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese hanno notificato ai gestori il decreto. I residenti del quartiere hanno protestato più volte, con lettere e denunce, contro la musica ad alto volume e gli schiamazzi a ogni ora della notte che, a loro dire, disturbava la quiete pubblica e il riposo delle persone.

I militari hanno eseguito accertamenti sul posto, anche con l'aiuto dei tecnici di Arpa Lazio per misurare l'effettivo rumore proveniente dal discopub. A conclusione delle indagini i carabinieri hanno chiesto un decreto di sequestro preventivo e hanno messo i sigilli alle porte del locale.

I controlli dei vigili nelle altre zone della movida

Nello scorso fine settimana i vigili urbani hanno controllato diversi locali nelle zone della movida romana. Per esempio in zona Ostiense i vigili hanno proceduto con la chiusura di un locale per carenze igienico sanitarie nella cucina e in altri ambienti, con una situazione giudicata "potenzialmente rischiosa per la salute pubblica". Nel quartiere di San L0renzo, invece, all'interno di un locale notturno sono stati sequestrati dieci chili di cibo surgelato e privo di tracciabilità.