Sequestrato e violentato con un bastone da usurai ai quali doveva restituire i soldi di un prestito. E' il racconto drammatico di un 43enne vittima di presunti strozzini di Nettuno, riportato dal Messaggero. L'uomo questa mattina ha rilasciato la sua deposizione nel corso del processo al Tribunale collegiale di Velletri. Quattro le persone imputate a vario titolo che dovranno rispondere dei reati di sequestro di persona, lesioni, estorsione, violenza sessuale aggravata. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo dai suoi aguzzini fuggendo dal nascondiglio dove lo tenevano recluso uscendo da una finestra. Poi, è andato subito in caserma, per raccontare tutto ai carabinieri di Anzio.

I fatti risalgono a maggio 2016 quando l'uomo, dopo aver perso il lavoro, aveva bisogno di chiedere un prestito. Un barista di Nettuno, suo conoscente, gli ha presentato un usuraio, che gli ha messo a disposizione 1400 euro, a patto che li restituisse in 14 rate settimanali da 150 euro l’una, per un totale di 2100 in tre mesi. Ma l'uomo, dopo aver pagato alcune rate, non è riuscito più a mantenere l'accordo, finendo nelle mani di uomini senza scrupoli. Secondo quanto dichiarato, sarebbe stato costretto a firmare una decina di cid assumendosi la responsabilità di incidenti stradali mai avvenuti. Poi, sarebbe stato sequestrato nel bar e rimasto legato per quattro giorni. In quel luogo sarebbe stato costretto a subire terribili violenze, come pestaggi, a bere urina e ad essere sodomizzato ripetutamente con un oggetto, forse un bastone.