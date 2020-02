in foto: I sacchi di patate e cipolle sequestrati

Oltre 500 sacchi di patate e cipolle sono stati sequestrati perché venduti illegalmente su un marciapiede della Capitale. Tutta la merce è stata devoluta in beneficienza. L'intervento è stato effettuato dagli agenti del XV gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale nella zona di via Flaminia e via Tiberina, quadrante nord di Roma. In particolare sono state sequestrate tre tonnellate di patate e cipolle distribuite in 535 sacchi (nella foto accanto). Responsabile della vendita dei sacchi un uomo di 53 anni.

L'uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre vendeva la merce sul suo camioncino. È risultato privo di qualsiasi autorizzazione ed è stato sanzionato con una multa da 5mila euro. La merce è stata sequestrata ed è stata donata ad alcune associazioni di volontariato della zona nord di Roma.

Sequestrati otto quintali di prodotti alimentari in tutta Italia

Sempre per quanto riguarda i controlli e i sequestri di prodotti alimenti, oltre otto quintali di merce sono stati sequestrati dai carabinieri dei reparti tutela agroalimentare (Rac) di Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina. I sequestri sono stati disposti in seguito ai controlli effettuati in 34 aziende che stoccavano e mettevano in commercio prodotti agroalimentari etnici. Stando a quanto si apprende, i militari hanno sequestrato 610 chili di merce senza tracciabilità, mentre i proprietari di due attività sono stati denunciati per la vendita di prodotti in cattivo stato di conservazione. Disposta anche la chiusura di un’attività commerciale per gravi carenze igienico-sanitarie.