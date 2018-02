in foto: Controlli dei Carabinieri e della Guardia Costiera all’interno di una pescheria di Tor Bella Monaca, a Roma

Nessuna etichetta e nessuna indicazione sulla provenienza della merce. Per questo quasi cento chili di pesce sono stati sequestrati in due pescherie e in un ristorante cinese a Roma, quartiere Tor Bella Monaca. Durante un controllo dei carabinieri è emerso che le pescherie avevano messo in vendita sul bancone diversi pesci con etichettatura mancante o errata. All'interno della cella frigorifera, invece, c'erano prodotti ittici privi delle informazioni minime obbligatorie in materia di tracciabilità.

Il ristorante cinese è stato sanzionato con una multa, anch'esso per aver conservato all'interno della cella frigorifera prodotti ittici senza le informazioni minime obbligatorie in materia di tracciabilità. I proprietari dei tre negozi sono stati multati per circa 7mila euro ed è stato sequestrato un totale di 96,60 chili di pesce. L'operazione è stata condotta nel corso della giornata di ieri dai carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca in collaborazione con gli uomini della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino. Stando a quanto si apprende, non sarebbe stata disposta la chiusura dei tre esercizi commerciali.