Migliaia di confezioni di gel igienizzante per le mani e di guanti in lattice privi di documentazione di trasporto, informazioni in lingua italiana e marchio CE, che ne certifica la sicurezza e dunque, potenzialmente pericolosi per la salute di chi li avrebbe utilizzati. È il sequestro dei carabinieri del Nas, Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, insieme all’Agenzia delle Dogane. La merce importata dall'estero stava per essere introdotta nella filiera commerciale della Capitale, pronta per essere venduta nei negozi irregolarmente e ad essere acquistata dai clienti, senza le certificazioni di qualità a tutela del consumatore. I militari hanno scoperto gli articoli all'interno del magazzino di un’azienda all’ingrosso di articoli casalinghi e da regalo.

Controlli nelle case di riposo

Resta alta l'attenzione dei carabinieri durante i controlli implementati in queste settimane di emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Il Comando carabinieri per la Tutela della Salute sta effettutando accertamenti in particolare sulla regolarità dei prodotti che riguardano dispositivi medici e di impiego sanitario, sempre alla ricerca di pratiche commerciali illegali o fraudolente, anche attraverso la vendita online.

Interenti volti ad intercettare flussi commerciali di importazione di articoli sanitari e presidi medici importati irregolarmente e privi delle caratteristiche di sicurezza richieste per legge a tutela del consumatore. Particolare attenzione spiegano i Nas, è inoltre dedicata alle attività di monitoraggio e valutazione delle condizioni di mantenimento delle case di riposo che, in caso di contagio possono diventare veri e propri focolai, per tutelare le fasce deboli della popolazione ritenute particolarmente a rischio di contrarre il virus.