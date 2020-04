in foto: Mascherine con il logo delle squadre di calcio

A Ciampino, provincia di Roma, i finanzieri di Frascati hanno scoperto un negozio che vendeva alcune mascherine in stoffa che, oltre ad essere prive del marchio Ce, su cui erano stati stampati illegalmente i loghi e i colori delle principali squadre di calcio del campionato di Serie A. Tutta la merce è stata sequestrata. A Roma, inoltre, i finanzieri del III Nucleo operativo metropolitano hanno trovato un magazzino nel quartiere Prenestino pieno di mascherine non conformi alle normative. Ne sono state sequestrate 130mila. Il titolare del magazzino è stato sorpreso mentre stampava false etichette con il marchio Ce e che poi avrebbe applicato sugli scatoloni pieni di mascherine per conferirgli una parvenza di legalità.

Prodotti venduti a prezzi superiori del 400 per cento al prezzo di mercato

Altra merce illegale è stata scoperta in sedici negozi dei quartieri Tuscolano, Bufalotta, Torre Angela e Prenestino. In particolare sono stati sequestrati 10mila confezioni di guanti e gel igienizzanti non sicuri. Alcuni, anche in questo caso, avevano un falso marchio Ce, mentre altri erano sprovvisti delle certificazioni rilasciate dall'Istituto superiore di sanità e dall'Inail a garanzia della loro sicurezza ed efficacia. In alcuni casi, infine, i prezzi di questi prodotti erano più altri del 400 per cento rispetto ai prezzi di mercato. In totale sono state denunciate diciassette persone alle procure della Repubblica di Roma e Velletri e dovranno rispondere a vario titolo dei reati di frode in commercio, manovre speculative su merci, detenzione per la vendita di capi con marchi contraffatti e ricettazione.