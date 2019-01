in foto: Controlli della polizia locale in una frutteria di Monteverde

Quaranta quintali di frutta e verdura sono stati sequestrati in una frutteria in zona Monteverde a Roma. Ad eseguire l'ispezione, questa mattina, sono stati gli agenti dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale. Oltre alla vendita non autorizzata su suolo pubblico, gli agenti hanno riscontrato condizioni igieniche precarie all'interno dell'attività e hanno richiesto l'intervento immediato degli ispettori della Asl di Roma. Gli operatori hanno preceduto a prelevare campioni per le successive analisi su alcuni prodotti.

La frutteria è stata sequestrata per motivi sanitari. Oltre alle multe, pari a circa 20mila euro, il titolare, un cittadino di nazionalità egiziana di 34 anni, è stato denunciato per aver venduto frutta e verdura in cattivo stato di conservazione, per impianto elettrico non a norma e per non aver rispettato le regole in materia di sicurezza sul luogo del lavoro. Inoltre, riportano ancora gli agenti della polizia locale in una nota stampa, un dipendente della frutteria, un ragazzo egiziano di 30 anni, è stato accompagnato presso gli uffici di foto-segnalamento della Questura di Roma perché privo del permesso di soggiorno.