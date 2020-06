in foto: Foto di repertorio

Incontra l'ex moglie per l'affidamento dei figli, litigano, lui la sequestra e la porta nel campo nomadi di Castel Romano, dove risiede. Poi, quando lei riesce a dare l'allarme, scappa contromano sulla Pontina provocando un incidente in cui sono rimaste coinvolte tre automobili. Un romano di 36 anni è stato arrestato dalla polizia per rapina, sequestro di persona, lesioni personali, omissione di soccorso, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e guida senza patente. Già sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex moglie, l'uomo ha chiesto alla donna di incontrarsi per discutere dell'affidamento dei figli. Si sono visti alla fermata metro Eur Fermi, ma appena l'ha vista, l'uomo ha cominciato a fare una scena di gelosia, l'ha caricata a forza sull'automobile e l'ha portata al campo nomadi costringendola a rimanere lì tutta la notte. La mattina presto la vittima è riuscita a scappare e a chiamare la polizia. Quando lui ha saputo che stavano per arrivare le forze dell'ordine, l'ha scaraventata a terra, le ha rubato il cellulare per poi fuggire contromano sulla Pontina. Ha causato un incidente in cui sono rimaste coinvolte tre automobili.

L'uomo è stato arrestato e ora si trova in carcere

La donna è stata soccorsa da una pattuglia della Sezione Volanti e da una del commissariato Esposizione. Gli agenti del commissariato Spinaceto hanno rintracciato l'uomo in un'area di servizio i via Pontina. Portato negli uffici di Polizia, l'uomo è stato arrestato e ora si trova nel carcere di Regina Coeli dove è in attesa di essere giudicato.